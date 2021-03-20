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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Бирмингем Сити
Уотфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 20 марта 2021
Уотфорд
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
4'
К. Сема
55'
Н. Чалоба
80'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:0!
А. Грэй
Пас отдал
Ж. Нгакия
80'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Ж. Педро
80'
Замена
А. Грэй
️️️️
К. Сема
80'
79'
Замена
С. Косгров
️️️️
Л. Юткевич
79'
Замена
И. Суньич
️️️️
Г. Гарднер
Замена
A. Lazaar
️️️️
А. Масина
67'
61'
Замена
И. Санчес
️️️️
А. Халилович
61'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Хоган
61'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Ж. Бела
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
И. Саксесс
57'
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Д. Гослинг
57'
ГОЛ! 2:0!
Н. Чалоба
Пас отдал
Д. Гослинг
55'
Желтая карточка
И. Саксесс
44'
35'
Желтая карточка
К. Педерсен
ГОЛ! 1:0!
К. Сема
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-1-3-2
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
17
Фемения
15
Чалоба
12
Сема
19
Хьюз
32
Гослинг
90
Саксесс
9
Педро
4-2-4
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
4
Робертс
45
Харпер
20
Гарднер
10
Юткевич
10
Халилович
91
Бела
25
Хоган
25
Масина
0
0
25
Масина
9
Педро
2
Нгакия
2
Нгакия
9
Педро
90
Саксесс
15
Унгбо
15
Унгбо
90
Саксесс
32
Гослинг
13
13
32
Гослинг
12
Сема
45
Грэй
45
Грэй
12
Сема
20
Гарднер
26
Суньич
26
Суньич
20
Гарднер
91
Бела
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
91
Бела
25
Хоган
17
Леко
17
Леко
25
Хоган
10
Халилович
10
Санчес
10
Санчес
10
Халилович
10
Юткевич
9
Косгров
9
Косгров
10
Юткевич
Остались в запасе
Уотфорд
Бирмингем Сити
18
Стипе Перица
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
8
Райли МакГри
ЦП
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
Остались в запасе
18
Стипе Перица
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Уотфорд - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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