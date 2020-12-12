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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уотфорд
Бирмингем Сити - Уотфорд: обзор матча 12 декабря 2020
Бирмингем Сити
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
85'
Т. Дини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уотфорд
90'
+1
Желтая карточка
Э. Капу
90'
Замена
Э. Капу
️️️️
Д. Гарнер
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Дини
Вторая желтая
К. Педерсен
84'
Замена
М. Колен
️️️️
Д. Когли
80'
Замена
И. Санчес
️️️️
Д. Кларк-Салтер
80'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Леко
79'
69'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Кина
Замена
A. Clayton
️️️️
М. Кифтенбельд
62'
Желтая карточка
К. Педерсен
57'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-3-3-1
13
Этеридж
24
Педерсен
4
Робертс
12
Сан Хосе
6
Кларк-Салтер
26
Суньич
2
Когли
20
Гарднер
17
Леко
8
Кифтенбельд
10
Юткевич
4-2-3-1
12
Фостер
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
17
Фемения
37
Гарнер
15
Чалоба
8
Клеверли
8
Кина
12
Сема
14
Дини
2
Когли
2
Колен
2
Колен
2
Когли
8
Кифтенбельд
8
8
8
Кифтенбельд
6
Кларк-Салтер
10
Санчес
10
Санчес
6
Кларк-Салтер
17
Леко
10
Халилович
10
Халилович
17
Леко
8
Кина
18
Перица
18
Перица
8
Кина
37
Гарнер
6
Капу
6
Капу
37
Гарнер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уотфорд
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Марк Наварро
ПЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Марк Наварро
ПЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Бирмингем Сити - Уотфорд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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