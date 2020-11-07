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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Борнмут
Бирмингем Сити - Борнмут: обзор матча 07 ноября 2020
Бирмингем Сити
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
55'
С. Хоган
9'
А. Данжума
42'
Д. Брукс
50'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Борнмут
Желтая карточка
Л. Юткевич
81'
72'
Желтая карточка
Д. Станислас
Желтая карточка
М. Сан Хосе
67'
ГОЛ! 1:3!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бела
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
Д. Брукс
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брукс
38'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
6
Дин
4
Робертс
2
Колен
12
Сан Хосе
8
МакГри
20
Гарднер
8
Бойд-Манс
8
Кифтенбельд
10
Юткевич
25
Хоган
4-2-3-1
31
Бегович
3
Стейси
6
Келли
2
Мефам
15
Рико
8
Лерма
4
Кук
7
Брукс
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
4
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
4
Кук
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Борнмут
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Бирмингем Сити - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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