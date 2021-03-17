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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Рединг
Бирмингем Сити - Рединг: обзор матча 17 марта 2021
Бирмингем Сити
17.03.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
4'
Л. Юткевич
71'
Х. Дин
35'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Рединг
Замена
С. Седдон
️️️️
А. Халилович
87'
77'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
А. Семеду
73'
Замена
О. Эджария
️️️️
Д. Лорент
Замена
С. Косгров
️️️️
Л. Юткевич
72'
ГОЛ! 2:1!
Х. Дин
71'
70'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Я. Мейте
Замена
И. Суньич
️️️️
Г. Гарднер
63'
Замена
Д. Леко
️️️️
Ж. Бела
63'
35'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
Г. Гарднер
28'
Желтая карточка
М. Колен
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Бела
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-4
13
Этеридж
4
Робертс
6
Дин
2
Колен
24
Педерсен
45
Харпер
20
Гарднер
91
Бела
10
Юткевич
25
Хоган
10
Халилович
3-2-3-2
1
Кабрал
17
Идом
26
Макинтайр
26
Мур
12
Холмс
3
Ричардс
29
Лорент
17
Олисе
30
Семеду
19
Жоао
11
Мейте
20
Гарднер
26
Суньич
26
Суньич
20
Гарднер
10
Халилович
3
Седдон
3
Седдон
10
Халилович
91
Бела
17
Леко
17
Леко
91
Бела
10
Юткевич
9
Косгров
9
Косгров
10
Юткевич
29
Лорент
14
Эджария
14
Эджария
29
Лорент
30
Семеду
4
Риномхота
4
Риномхота
30
Семеду
11
Мейте
47
Пушкаш
47
Пушкаш
11
Мейте
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Рединг
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бирмингем Сити - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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