Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бирмингем Сити
Кардифф - Бирмингем Сити: обзор матча 16 декабря 2020
Кардифф
16.12.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
10'
Р. Глатцель
78'
Х. Уилсон
89'
Ш. Моррисон
31'
М. Робертс
57'
И. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бирмингем Сити
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
О. Ожо
90'
+3
Замена
С. Бамба
️️️️
Р. Глатцель
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Х. Уилсон
89'
ГОЛ! 2:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
М. Пак
78'
Пенальти не реализован!
Р. Глатцель
74'
Замена
М. Харрис
️️️️
Г. Уит
63'
61'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Тораль
61'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Леко
57'
ГОЛ! 1:2!
И. Санчес
Пас отдал
Д. Тораль
53'
Желтая карточка
М. Колен
Желтая карточка
О. Ожо
43'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Робертс
Пас отдал
Л. Юткевич
Желтая карточка
Л. Бакуна
28'
21'
Желтая карточка
Д. Тораль
ГОЛ! 1:0!
Р. Глатцель
Пас отдал
Х. Уилсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
10
Бакуна
11
Уит
6
Волкс
9
Ожо
7
Пак
10
Уилсон
19
Глатцель
4-1-4-1
13
Этеридж
6
Кларк-Салтер
6
Дин
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
10
Санчес
21
Тораль
8
Кифтенбельд
17
Леко
10
Юткевич
11
Уит
9
Харрис
9
Харрис
11
Уит
9
Ожо
8
Каннингэм
8
Каннингэм
9
Ожо
19
Глатцель
14
Бамба
14
Бамба
19
Глатцель
21
Тораль
91
Бела
91
Бела
21
Тораль
17
Леко
10
Халилович
10
Халилович
17
Леко
Остались в запасе
Кардифф
Бирмингем Сити
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Бирмингем Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+