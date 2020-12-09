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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бирмингем Сити
Рединг - Бирмингем Сити: обзор матча 09 декабря 2020
Рединг
09.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
61'
Я. Мейте
29'
Д. Тораль
37'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Я. Мейте
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Леко
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Эджария
83'
80'
Желтая карточка
Н. Этеридж
74'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Д. Тораль
74'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
74'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Санчес
Пенальти не реализован!
Л. Жоао
71'
70'
Вторая желтая
Х. Дин
67'
Желтая карточка
Х. Дин
ГОЛ! 1:2!
Я. Мейте
61'
Замена
T. Esteves
️️️️
Т. Холмс
61'
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Олисе
58'
39'
Желтая карточка
С. Хоган
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тораль
Пас отдал
И. Санчес
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
К. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
11
Мейте
19
Жоао
4-1-3-2
13
Этеридж
4
Робертс
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
8
Кифтенбельд
10
Санчес
21
Тораль
25
Хоган
91
Бела
14
Эджария
23
23
14
Эджария
12
Холмс
19
19
12
Холмс
17
Олисе
30
Семеду
30
Семеду
17
Олисе
21
Тораль
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Тораль
10
Санчес
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Санчес
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Рединг
Бирмингем Сити
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Бирмингем Сити
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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