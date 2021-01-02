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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 02 января 2021
Бирмингем Сити
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
10'
А. Армстронг
90+2'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Б. Дак
Желтая карточка
И. Санчес
85'
84'
Замена
Т. Долан
️️️️
А. Армстронг
83'
Желтая карточка
А. Армстронг
81'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Замена
A. Clayton
️️️️
И. Суньич
77'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
76'
Замена
М. Колен
️️️️
Д. Когли
70'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Р. МакГри
69'
69'
Замена
Т. Трибулл
️️️️
Л. Трэвис
64'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Х. Эллиот
64'
Замена
Б. Дак
️️️️
Б. Бреретон
39'
Желтая карточка
Л. Трэвис
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Х. Эллиот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
4-1-4-1
13
Этеридж
32
Фрэнд
12
Сан Хосе
6
Кларк-Салтер
2
Когли
26
Суньич
10
Санчес
8
МакГри
17
Леко
8
Кифтенбельд
10
Юткевич
2-4-2-2
1
Камински
30
Дуглас
17
Белл
26
Ленихэн
19
4
Джонсон
27
Трэвис
10
Эллиот
22
Бреретон
20
Галлахер
10
Армстронг
2
Когли
2
Колен
2
Колен
2
Когли
8
МакГри
21
Тораль
21
Тораль
8
МакГри
26
Суньич
8
8
26
Суньич
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
27
Трэвис
28
Трибулл
28
Трибулл
27
Трэвис
10
Эллиот
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
10
Эллиот
22
Бреретон
23
Дак
23
Дак
22
Бреретон
10
Армстронг
24
Долан
24
Долан
10
Армстронг
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
36
Dan Pike
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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