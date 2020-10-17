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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 17 октября 2020
Бирмингем Сити
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
49'
Б. Беннэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
К. Патерсон
84'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
Э. Качунга
Замена
М. Робертс
️️️️
Г. Гарднер
82'
77'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Виндасс
74'
Желтая карточка
Э. Качунга
Замена
Д. Леко
️️️️
Ж. Бела
68'
Желтая карточка
Г. Гарднер
66'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Д. Кроули
58'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
2
Колен
32
Фрэнд
24
Педерсен
6
Дин
7
Кроули
10
Санчес
20
Гарднер
8
91
Бела
25
Хоган
3-4-3
1
28
Одубайо
44
Флинт
13
Патерсон
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
7
21
Луонго
10
Качунга
4
7
Кроули
8
МакГри
8
МакГри
7
Кроули
20
Гарднер
4
Робертс
4
Робертс
20
Гарднер
91
Бела
17
Леко
17
Леко
91
Бела
10
Качунга
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
10
Качунга
13
Патерсон
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
13
Патерсон
10
Виндасс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Виндасс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
1
Андрес Прието
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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