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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 20 января 2021
Бирмингем Сити
20.01.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Престон
61'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
Желтая карточка
Г. Гарднер
90'
86'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Моламби
77'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Санчес
73'
Замена
А. Халилович
️️️️
Ж. Бела
73'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Д. Моламби
Замена
Д. Леко
️️️️
Д. Тораль
60'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
60'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Adam Clayton
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
2
Колен
6
Дин
32
Фрэнд
12
Сан Хосе
26
Суньич
8
Кифтенбельд
10
Санчес
21
Тораль
25
Хоган
91
Бела
3-5-2
1
Иверсен
6
Дэвис
16
Хьюз
20
8
Уайтмэн
44
Поттс
8
Моламби
4
Ледсон
8
Брауне
17
Риис
7
Синклейр
10
Санчес
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Санчес
21
Тораль
17
Леко
17
Леко
21
Тораль
91
Бела
10
Халилович
10
Халилович
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
8
Моламби
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Моламби
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
17
Чед Эванс
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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