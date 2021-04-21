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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 21 апреля 2021
Бирмингем Сити
21.04.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
49'
М. Робертс
90+8'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Граббан
Замена
Р. Харпер
️️️️
Г. Гарднер
87'
Замена
A. Miller
️️️️
Ж. Бела
87'
78'
Замена
Кафу
️️️️
Д. Гарнер
64'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Ф. Кровинович
64'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Л. Фримен
63'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Тэйлор
Замена
Р. МакГри
️️️️
И. Санчес
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Робертс
Пас отдал
И. Санчес
49'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Хоган
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-3
13
Этеридж
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
6
Дин
26
Суньич
10
Санчес
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
91
Бела
4-1-3-1-1
30
Самба
6
Блэкетт
26
Маккена
29
Кристи
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
10
Кровинович
77
Майтен
15
Фримен
33
Тэйлор
91
Бела
41
41
91
Бела
10
Санчес
8
МакГри
8
МакГри
10
Санчес
20
Гарднер
45
Харпер
45
Харпер
20
Гарднер
25
Хоган
17
Леко
17
Леко
25
Хоган
15
Фримен
93
Кноккарт
93
Кноккарт
15
Фримен
37
Гарнер
88
Кафу
88
Кафу
37
Гарнер
10
Кровинович
11
Граббан
11
Граббан
10
Кровинович
33
Тэйлор
39
Мюррэй
39
Мюррэй
33
Тэйлор
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
3
Стив Седдон
ЛЗ
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
3
Стив Седдон
ЛЗ
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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