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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 31 октября 2020
Престон
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
24'
Д. Стокли
2'
Р. МакГри
85'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бирмингем Сити
86'
Замена
М. Колен
️️️️
Д. Когли
85'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гарднер
Пас отдал
М. Сан Хосе
84'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Р. МакГри
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Стокли
75'
Замена
Д. Рафферти
️️️️
D. Fisher
65'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
P. Gallagher
61'
57'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Леко
ГОЛ! 1:1!
Д. Стокли
24'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакГри
Пас отдал
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-5-1
1
Радд
14
Стори
16
Хьюз
5
Бауэр
2
29
Баркуйзен
8
Брауне
12
14
Джонсон
25
9
Стокли
3-3-3-1
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
4
Робертс
2
Когли
26
Суньич
12
Сан Хосе
8
МакГри
17
Леко
10
Санчес
10
Юткевич
2
2
Рафферти
2
Рафферти
2
12
4
Ледсон
4
Ледсон
12
9
Стокли
17
Риис
17
Риис
9
Стокли
2
Когли
2
Колен
2
Колен
2
Когли
8
МакГри
20
Гарднер
20
Гарднер
8
МакГри
17
Леко
91
Бела
91
Бела
17
Леко
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
1
Коннор Рипли
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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