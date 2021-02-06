Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Бирмингем Сити
Борнмут - Бирмингем Сити: обзор матча 06 февраля 2021
Борнмут
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
36'
А. Данжума
61'
Д. Уилшир
77'
Ф. Биллинг
27'
С. Хоган
68'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Бирмингем Сити
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гарднер
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Данжума
90'
90'
Замена
С. Косгров
️️️️
И. Санчес
85'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Брукс
85'
85'
Замена
Я. Валери
️️️️
М. Колен
83'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
Желтая карточка
Ф. Биллинг
79'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Данжума
77'
68'
ГОЛ! 2:2!
С. Хоган
Пас отдал
И. Санчес
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Уилшир
67'
67'
Замена
Р. Харпер
️️️️
И. Суньич
67'
Замена
Д. Леко
️️️️
Ж. Бела
ГОЛ! 2:1!
Д. Уилшир
Пас отдал
А. Смит
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Уилшир
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
6
Келли
20
Картер-Викерс
4
Кук
8
Лерма
10
Уилшир
7
Данжума
7
Брукс
7
Лонг
3-3-2-2
13
Этеридж
32
Фрэнд
24
Педерсен
12
Сан Хосе
2
Колен
26
Суньич
6
Дин
10
Санчес
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
7
Брукс
3
Стейси
3
Стейси
7
Брукс
7
Данжума
15
Рико
15
Рико
7
Данжума
10
Уилшир
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Уилшир
2
Колен
7
Валери
7
Валери
2
Колен
26
Суньич
45
Харпер
45
Харпер
26
Суньич
91
Бела
17
Леко
17
Леко
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
10
Санчес
9
Косгров
9
Косгров
10
Санчес
Остались в запасе
Борнмут
Бирмингем Сити
23
Уилл Деннис
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Борнмут - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Бирмингем Сити
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+