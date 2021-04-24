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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бирмингем Сити
Дерби Каунти - Бирмингем Сити: обзор матча 24 апреля 2021
Дерби Каунти
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
36'
К. Казим-Ричардс
62'
Л. Юткевич
84'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бирмингем Сити
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Д. Найт
88'
Замена
П. Робертс
️️️️
Г. Шинни
87'
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
И. Санчес
75'
Замена
A. Miller
️️️️
Д. Леко
Замена
Л. Сибли
️️️️
Л. Бьюкэнан
75'
Замена
М. Берд
️️️️
К. Казим-Ричардс
75'
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
54'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Г. Гарднер
53'
Замена
А. Халилович
️️️️
Р. МакГри
46'
Замена
И. Санчес
️️️️
С. Седдон
ГОЛ! 1:0!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
Л. Бьюкэнан
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Рос
5
Кларк
25
Эдмундсон
3
Форсит
3
Бьюкэнан
14
Бирн
4
Шинни
12
Найт
29
Уогхорн
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
3-3-3-1
13
Этеридж
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
3
Седдон
8
МакГри
20
Гарднер
17
Леко
10
Юткевич
12
Найт
72
Йозвяк
72
Йозвяк
12
Найт
3
Бьюкэнан
32
Сибли
32
Сибли
3
Бьюкэнан
4
Шинни
16
Робертс
16
Робертс
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
18
Берд
18
Берд
91
Казим-Ричардс
17
Леко
41
41
17
Леко
20
Гарднер
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
20
Гарднер
3
Седдон
10
Санчес
10
Санчес
3
Седдон
8
МакГри
10
Халилович
10
Халилович
8
МакГри
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бирмингем Сити
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
Главный тренер
Уэйн Руни
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Дерби Каунти - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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