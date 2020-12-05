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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 05 декабря 2020
Бристоль Сити
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
81'
Х. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Замена
Д. Дасилва
️️️️
T. Rowe
87'
82'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
81'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дин
Замена
Д. Хант
️️️️
Э. Мариаппа
78'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Мартин
78'
72'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Тораль
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
C. Brunt
64'
60'
Желтая карточка
Д. Тораль
59'
Желтая карточка
М. Колен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
5
Мариаппа
26
Калас
10
26
Винер
6
Надь
11
47
О'Доуда
21
Уэллс
18
Мартин
42
Семеньо
4-1-3-2
13
Этеридж
4
Робертс
6
Дин
32
Фрэнд
2
Колен
26
Суньич
21
Тораль
8
Кифтенбельд
10
Санчес
25
Хоган
91
Бела
11
19
Бакинсон
19
Бакинсон
11
10
12
Дасилва
12
Дасилва
10
5
Мариаппа
32
Хант
32
Хант
5
Мариаппа
18
Мартин
18
Дьедиу
18
Дьедиу
18
Мартин
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
21
Тораль
10
Халилович
10
Халилович
21
Тораль
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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