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Андреа Кателлани
Статистика
Андреа Кателлани - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1988 (38)
#24 | Нападающий
179 см | 73 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
20
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
0 : 2
13.05.2012
Удинезе
1' - 84'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 2
05.05.2012
Катания
80' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
0 : 1
02.05.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
1 : 1
28.04.2012
Катания
78' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3 : 0
24.04.2012
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 0
21.04.2012
Аталанта
67' - 90'
85'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
77' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3 : 2
07.04.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 2
25.03.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
1 : 0
11.03.2012
Фиорентина
76' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0 : 0
07.03.2012
Катания
65' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
0 : 1
22.02.2012
Катания
1' - 75'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
18.02.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
4 : 0
12.02.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 1
08.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
28.01.2012
Парма
73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 1
22.01.2012
Катания
80' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 0
08.01.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
3 : 3
21.12.2011
Катания
81' - 90'
85'
86'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2 : 0
18.12.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 2
20.11.2011
Кьево
77' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4 : 0
06.11.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2 : 1
29.10.2011
Наполи
75' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 1
26.10.2011
Катания
71' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
22.10.2011
Катания
1' - 64'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 1
15.10.2011
Интер
81' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
63' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1 : 0
18.09.2011
Чезена
84' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 0
11.09.2011
Сиена
59' - 90'
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