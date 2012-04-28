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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Катания
Палермо - Катания: обзор матча 28 апреля 2012
Палермо
28.04.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Катания
47'
Ф. Микколи
25'
Н. Легротталье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Катания
+3
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
А. Аква
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Э. Захави
️️️️
Й. Иличич
Замена
И. Будан
️️️️
А. Эрнандес
Замена
А. Кателлани
️️️️
К. Льяма
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
П. Баррьентос
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 0:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
П. Баррьентос
12'
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЛАЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Массимо Донати
ПАЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
3-2-2-3
2
Вивиано
17
Мантовани
6
Муньос
8
Мильяччо
26
Сильвестре
5
Донати
16
Бертоло
8
Баррето
10
Микколи
72
Иличич
11
Эрнандес
4-4-2
22
Каррисо
16
Мотта
2
Сполли
6
Легротталье
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
16
Бертоло
18
Аква
18
Аква
16
Бертоло
72
Иличич
7
Захави
7
Захави
72
Иличич
11
Эрнандес
19
Будан
19
Будан
11
Эрнандес
28
Баррьентос
19
Льяма
19
Льяма
28
Баррьентос
4
Альмирон
17
Сеймур
17
Сеймур
4
Альмирон
Льяма
24
Кателлани
24
Кателлани
Льяма
Остались в запасе
Палермо
Катания
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Бортоло Мутти
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Палермо - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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