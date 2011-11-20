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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кьево
Катания - Кьево: обзор матча 20 ноября 2011
Катания
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
78'
С. Альмирон
45'
С. Пеллисьер (П)
73'
П. Саммарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кьево
Желтая карточка
С. Альмирон
+1
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Лусиано
ГОЛ! 1:2!
С. Альмирон
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 0:2!
П. Саммарко
Пас отдал
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Д. Манделли
Пенальти не реализован!
Ф. Лоди
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Риккьюти
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Потенца
Замена
Б. Цесар
️️️️
М. Андреолли
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пеллисьер
1'
Желтая карточка
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-2-3-2
21
Андухар
55
Беллуски
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
2
Потенца
24
Риккьюти
10
Лоди
4
Альмирон
18
Бергессио
10
Гомес
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
5
Манделли
5
Йокич
10
Лусиано
30
Ригони
4
Брэдли
23
Саммарко
31
Пеллисьер
77
Теро
2
Потенца
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
2
Потенца
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
24
Риккьюти
11
Лопес
11
Лопес
24
Риккьюти
10
Лусиано
15
Ачерби
15
Ачерби
10
Лусиано
3
Андреолли
12
Цесар
12
Цесар
3
Андреолли
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
Остались в запасе
Катания
Кьево
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Катания - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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2021.07.27 07:32
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