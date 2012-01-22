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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 22 января 2012
Удинезе
22.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Катания
20'
М. Иско (АГ)
53'
А. Ди Натале
90+5'
Ф. Лоди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лоди
Замена
К. Баттоккио
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Д. Баста
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Марчезе
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Ф. Лоди
️️️️
М. Бьяджианти
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Иско
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
3-2-4-1
1
Ханданович
8
Баста
5
Данило
6
Домицци
46
Ферронетти
22
Исла
7
Армеро
6
Фернандес
22
Абди
3
Пинци
10
Ди Натале
4-4-2
30
Кампаньоло
2
Потенца
2
Сполли
6
Легротталье
15
Марчезе
27
Бьяджианти
28
Баррьентос
22
Иско
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
3
Пинци
26
Паскуале
26
Паскуале
3
Пинци
22
Исла
22
Баттоккио
22
Баттоккио
22
Исла
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
15
Марчезе
19
Льяма
19
Льяма
15
Марчезе
27
Бьяджианти
10
Лоди
10
Лоди
27
Бьяджианти
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
Остались в запасе
Удинезе
Катания
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Катания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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