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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 15 октября 2011
Катания
15.10.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Интер
47'
С. Альмирон
50'
Ф. Лоди (П)
6'
Э. Камбьяссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
Желтая карточка
Д. Беллуски
+3
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
Замена
И. Кордоба
️️️️
В. Самуэль
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
Замена
Р. Альварес
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
Л. Кастеллацци
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лоди
ГОЛ! 1:1!
С. Альмирон
Пас отдал
Г. Бергессио
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
55
Беллуски
6
Легротталье
24
Риккьюти
4
Альмирон
22
Иско
10
Лоди
18
Бергессио
10
Гомес
4-4-2
12
Кастеллацци
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
4
Мунтари
11
Паццини
22
Милито
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
6
Самуэль
2
Кордоба
2
Кордоба
6
Самуэль
5
Станкович
11
Альварес
11
Альварес
5
Станкович
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
Остались в запасе
Катания
Интер
30
Андреа Кампаньоло
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
21
Паоло Орландони
ВР
8
Тиаго Мотта
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
8
Тиаго Мотта
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Катания - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 19:55 (прямая)
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