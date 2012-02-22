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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Катания
Сиена - Катания: обзор матча 22 февраля 2012
Сиена
22.02.2012, среда, 21:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Катания
23'
Ф. Лоди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Катания
Желтая карточка
Х. Пабло Каррисо
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Кателлани
Замена
П. Гонсалес
️️️️
Л. Джорджи
Желтая карточка
Н. Легротталье
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Калайо
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
А. Риккьюти
Замена
С. Вергассола
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
А. Гацци
Желтая карточка
Э. Калайо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
3-4-3
25
Пеголо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
21
Росси
10
Д'Агостино
14
Гацци
10
Джорджи
20
Бриенца
16
Калайо
21
Дестро
4-4-2
22
Каррисо
55
Беллуски
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
24
Риккьюти
10
Лоди
4
Альмирон
22
Иско
24
Кателлани
18
Бергессио
10
Д'Агостино
8
Вергассола
8
Вергассола
10
Д'Агостино
16
Калайо
81
Богдани
81
Богдани
16
Калайо
10
Джорджи
18
Гонсалес
18
Гонсалес
10
Джорджи
22
Иско
19
Льяма
19
Льяма
22
Иско
24
Риккьюти
17
Сеймур
17
Сеймур
24
Риккьюти
24
Кателлани
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
24
Кателлани
Остались в запасе
Сиена
Катания
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Сиена - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
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Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
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Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
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2016.05.16 16:15
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2020.05.26 07:20
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