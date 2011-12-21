Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Катания
Парма - Катания: обзор матча 21 декабря 2011
Парма
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 3
Завершен
Катания
5'
Ф. Модесто
23'
Д. Биабиани
44'
С. Флоккари
22'
С. Альмирон
74'
Ф. Лоди (П)
85'
А. Кателлани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Катания
Желтая карточка
А. Кателлани
ГОЛ! 3:3!
А. Кателлани
Пас отдал
Ф. Лоди
Замена
Д. Мусаччи
️️️️
Ф. Модесто
Замена
А. Кателлани
️️️️
П. Баррьентос
Желтая карточка
М. Иско
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Жадид
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Лоди
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Ч. Капуано
Замена
А. Гомес
️️️️
Ф. Скьякка
Замена
Р. Фелчер
️️️️
К. Дзаккардо
ГОЛ! 3:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Джовинко
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 2:1!
Д. Биабиани
Пас отдал
С. Джовинко
ГОЛ! 1:1!
С. Альмирон
20'
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 1:0!
Ф. Модесто
Пас отдал
Д. Галлоппа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
18
Гобби
27
Сантакроче
32
Модесто
14
Галлоппа
10
Жадид
14
Биабиани
21
Джовинко
10
Флоккари
4-5-1
21
Андухар
33
Капуано
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
4
Альмирон
22
Иско
28
Баррьентос
18
Скьякка
10
Лоди
11
Лопес
5
Дзаккардо
29
Фелчер
29
Фелчер
5
Дзаккардо
10
Жадид
2
Перейра
2
Перейра
10
Жадид
32
Модесто
22
Мусаччи
22
Мусаччи
32
Модесто
33
Капуано
24
Риккьюти
24
Риккьюти
33
Капуано
28
Баррьентос
24
Кателлани
24
Кателлани
28
Баррьентос
18
Скьякка
10
Гомес
10
Гомес
18
Скьякка
Остались в запасе
Парма
Катания
1
Никола Паварини
ВР
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Парма - Катания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Катания
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+