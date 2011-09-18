Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Чезена
Катания - Чезена: обзор матча 18 сентября 2011
Катания
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Чезена
45+2'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Чезена
Желтая карточка
М. Бьяджианти
+4
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
М. Лауро
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Р. Гуана
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Геззаль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лопес
+2
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
Ф. Скьякка
Желтая карточка
А. Потенца
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
55
Беллуски
2
Сполли
22
Альварес
28
Баррьентос
10
Лоди
27
Бьяджианти
18
Скьякка
10
Гомес
11
Лопес
4-3-3
30
Равалья
16
Комотто
5
фон Берген
13
Росси
6
Лауро
87
Кандрева
11
Гуана
16
Пароло
12
Муту
5
Геззаль
23
Эдер
28
Баррьентос
24
Риккьюти
24
Риккьюти
28
Баррьентос
18
Скьякка
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
18
Скьякка
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
11
Гуана
18
Колуччи
18
Колуччи
11
Гуана
12
Муту
55
Мартинес
55
Мартинес
12
Муту
5
Геззаль
81
Богдани
81
Богдани
5
Геззаль
Остались в запасе
Катания
Чезена
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Катания - Чезена
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Чезена
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+