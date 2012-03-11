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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 11 марта 2012
Катания
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
58'
Ф. Лоди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
Желтая карточка
Амаури
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Лаццари
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Баррьентос
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Черчи
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
Р. Оливера
Замена
Н. Сполли
️️️️
М. Мотта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лоди
Желтая карточка
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
16
Мотта
28
Баррьентос
17
Сеймур
10
Лоди
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
4-4-2
1
Боруц
6
Кассани
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
83
Оливера
10
Лаццари
18
Монтоливо
11
Варгас
11
Амаури
7
Черчи
16
Мотта
2
Сполли
2
Сполли
16
Мотта
28
Баррьентос
24
Риккьюти
24
Риккьюти
28
Баррьентос
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
7
Черчи
13
Харджа
13
Харджа
7
Черчи
10
Лаццари
32
Маркьонни
32
Маркьонни
10
Лаццари
83
Оливера
7
Акости
7
Акости
83
Оливера
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Катания - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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