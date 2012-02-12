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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Дженоа
Катания - Дженоа: обзор матча 12 февраля 2012
Катания
12.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
7'
Ф. Лоди (П)
49'
П. Баррьентос
52'
П. Баррьентос
62'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Дженоа
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Р. Паласио
Замена
А. Риккьюти
️️️️
С. Альмирон
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Баррьентос
Замена
М. Велозу
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Д. Место
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
М. Иско
ГОЛ! 4:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
Т. Косицки
ГОЛ! 3:0!
П. Баррьентос
Пас отдал
Г. Бергессио
Желтая карточка
К. Каладзе
Замена
К. Хоркера
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 2:0!
П. Баррьентос
+1
Желтая карточка
Б. Янкович
20'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
В. Бирса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
36
Маттео Меуччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-4-2
1
Косицки
15
Марчезе
2
Сполли
6
Легротталье
16
Мотта
28
Баррьентос
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
18
Бергессио
10
Гомес
3-4-3
1
Фрей
27
Место
4
Гранквист
13
Каладзе
7
Росси
25
Беллуски
8
Бьондини
23
Бирса
10
Скулли
7
Янкович
8
Паласио
28
Баррьентос
19
Льяма
19
Льяма
28
Баррьентос
4
Альмирон
24
Риккьюти
24
Риккьюти
4
Альмирон
22
Иско
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
22
Иско
7
Янкович
44
Велозу
44
Велозу
7
Янкович
8
Паласио
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
8
Паласио
23
Бирса
14
Хоркера
14
Хоркера
23
Бирса
Остались в запасе
Катания
Дженоа
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
36
Маттео Меуччи
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
36
Маттео Меуччи
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Катания - Дженоа
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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