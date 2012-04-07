Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 07 апреля 2012
Кьево
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Катания
6'
М. Брэдли
20'
С. Пеллисьер (П)
51'
А. Палоски
32'
М. Андреолли (АГ)
85'
С. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
Желтая карточка
П. Хетемай
+1
ГОЛ! 3:2!
С. Альмирон
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
М. Мотта
Замена
С. Теро
️️️️
А. Палоски
Замена
П. Хетемай
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Драме
Замена
С. Альмирон
️️️️
А. Риккьюти
ГОЛ! 3:1!
А. Палоски
Пас отдал
С. Пеллисьер
Замена
Ч. Капуано
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
Д. Марчезе
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Андреолли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Пеллисьер
20'
19'
Красная карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 1:0!
М. Брэдли
Пас отдал
А. Палоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ЛП
14
Риналдо Крусадо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Альберто Палоски
ПП
30
Лука Ригони
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-3-2-1
70
Соррентино
3
Драме
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
10
Лусиано
4
Брэдли
9
Палоски
14
Крусадо
30
Ригони
31
Пеллисьер
4-4-2
22
Каррисо
16
Мотта
2
Сполли
6
Легротталье
15
Марчезе
10
Лоди
24
Риккьюти
22
Иско
19
Льяма
18
Бергессио
10
Гомес
3
Драме
20
Сардо
20
Сардо
3
Драме
14
Крусадо
56
Хетемай
56
Хетемай
14
Крусадо
9
Палоски
77
Теро
77
Теро
9
Палоски
19
Льяма
33
Капуано
33
Капуано
19
Льяма
16
Мотта
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
16
Мотта
24
Риккьюти
4
Альмирон
4
Альмирон
24
Риккьюти
Остались в запасе
Кьево
Катания
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Томаш Косицки
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Катания
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Катания
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+