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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 25 марта 2012
Наполи
25.03.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Катания
61'
Б. Джемаили
67'
Э. Кавани
74'
Н. Сполли
85'
Д. Ландзафаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
Желтая карточка
Н. Легротталье
Желтая карточка
А. Риккьюти
ГОЛ! 2:2!
Д. Ландзафаме
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Г. Инлер
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 2:1!
Н. Сполли
Пас отдал
К. Льяма
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Марчезе
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Замена
П. Каннаваро
️️️️
Ф. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Б. Джемаили
Желтая карточка
П. Баррьентос
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
6
Фернандес
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
21
Джемаили
3
Доссена
10
Кавани
22
Лавесси
4-4-2
22
Каррисо
2
Сполли
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
4
Альмирон
22
Иско
28
Баррьентос
10
Лоди
18
Бергессио
10
Гомес
6
Фернандес
28
Каннаваро
28
Каннаваро
6
Фернандес
22
Лавесси
88
Инлер
88
Инлер
22
Лавесси
17
Гамшик
21
Пандев
21
Пандев
17
Гамшик
10
Гомес
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
10
Гомес
15
Марчезе
19
Льяма
19
Льяма
15
Марчезе
28
Баррьентос
24
Риккьюти
24
Риккьюти
28
Баррьентос
Остались в запасе
Наполи
Катания
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Томаш Косицки
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Катания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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