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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 06 ноября 2011
Милан
06.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 0
Завершен
Катания
7'
З. Ибрагимович (П)
24'
Робиньо
69'
Ф. Лоди (АГ)
72'
Д. Дзамбротта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
Желтая карточка
З. Ибрагимович
+1
Замена
Л. Антонини
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Робиньо
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
Ф. Лоди
ГОЛ! 4:0!
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
П. Баррьентос
Желтая карточка
И. Абате
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ф. Лоди
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
П. Баррьентос
️️️️
А. Риккьюти
Замена
М. Йепес
️️️️
Д. Бонера
Желтая карточка
Д. Бонера
+1
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Амброзини
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
70
Робиньо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
(К)
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
23
Бонера
20
Абате
90
Амброзини
10
Зеедорф
20
Аквилани
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
11
Ибрагимович
3-2-3-2
21
Андухар
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
7
Ландзафаме
15
Марчезе
24
Риккьюти
4
Альмирон
10
Лоди
10
Гомес
18
Бергессио
10
Зеедорф
7
Антонини
7
Антонини
10
Зеедорф
23
Бонера
33
Йепес
33
Йепес
23
Бонера
70
Робиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
70
Робиньо
24
Риккьюти
28
Баррьентос
28
Баррьентос
24
Риккьюти
10
Лоди
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
10
Лоди
7
Ландзафаме
11
Лопес
11
Лопес
7
Ландзафаме
Остались в запасе
Милан
Катания
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Катания
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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