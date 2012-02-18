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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 18 февраля 2012
Ювентус
18.02.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Катания
21'
А. Пирло
76'
Д. Кьеллини
84'
Ф. Квальярелла
5'
П. Баррьентос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Катания
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 3:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 2:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Пирло
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Вучинич
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
С. Альмирон
Вторая желтая
М. Мотта
Замена
С. Пепе
️️️️
С. Падоин
Замена
Н. Сполли
️️️️
Ф. Лоди
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:1!
А. Пирло
ГОЛ! 0:1!
П. Баррьентос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
22
Марко Боррьелло
ЛФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
15
Эмануэле Джаккерини
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
29
Де Челье
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Падоин
21
Пирло
10
Маркизио
22
Боррьелло
27
Квальярелла
15
Джаккерини
4-4-2
1
Косицки
16
Мотта
6
Легротталье
55
Беллуски
15
Марчезе
22
Иско
4
Альмирон
10
Лоди
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
22
Боррьелло
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Боррьелло
19
Падоин
3
Пепе
3
Пепе
19
Падоин
29
Де Челье
9
Вучинич
9
Вучинич
29
Де Челье
10
Лоди
2
Сполли
2
Сполли
10
Лоди
10
Гомес
17
Сеймур
17
Сеймур
10
Гомес
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
28
Баррьентос
Остались в запасе
Ювентус
Катания
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Катания
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн", "HD Спорт" 23:40 (прямая)
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