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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Катания
Лацио - Катания: обзор матча 26 октября 2011
Лацио
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Катания
18'
М. Клозе
63'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Катания
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
Ф. Лоди
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
Д. Марчезе
Замена
А. Кателлани
️️️️
М. Лопес
Замена
Л. Козак
️️️️
Д. Скулли
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 1:1!
Г. Бергессио
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
Эрнанес
️️️️
Д. Сиссе
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
Д. Марчезе
Желтая карточка
С. Лулич
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
К. Брокки
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-3-3
22
Маркетти
18
Станкявичус
20
Бьява
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
24
Ледесма
32
Брокки
10
Скулли
12
Сиссе
11
Клозе
4-4-2
21
Андухар
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
15
Марчезе
82
Дельвеккио
10
Лоди
22
Иско
4
Альмирон
18
Бергессио
11
Лопес
20
Бьява
23
Диаките
23
Диаките
20
Бьява
12
Сиссе
10
Эрнанес
10
Эрнанес
12
Сиссе
10
Скулли
18
Козак
18
Козак
10
Скулли
82
Дельвеккио
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
82
Дельвеккио
15
Марчезе
18
Скьякка
18
Скьякка
15
Марчезе
11
Лопес
24
Кателлани
24
Кателлани
11
Лопес
Остались в запасе
Лацио
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
12
Марио Пальялунга
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
12
Марио Пальялунга
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Катания
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
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