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    Марк Литтл - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Литтл
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 27 1 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 3:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    14.04.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:2 Болтон (Болтон)
    07.04.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Болтон (Болтон)
    30.03.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    17.02.2018 1' -54' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    54'
    13.02.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    17'
    02.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    20.01.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.01.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    22'
    01.01.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2017 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Болтон (Болтон)
    26.12.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    09.12.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Болтон (Болтон)
    02.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    70' 20'
    25.11.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 5:1 Болтон (Болтон)
    21.11.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Рединг (Рединг)
    17.11.2017 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    04.11.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    31.10.2017 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:3 Болтон (Болтон)
    28.10.2017 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    84'
    21.10.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.10.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    30.09.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    26.09.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.09.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    16.09.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    12.09.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    25.08.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.08.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    15.08.2017 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Болтон (Болтон)
    12.08.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
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