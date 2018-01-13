Марк Литтл - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Литтл
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Литтл
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|27
|1
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|14.04.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|07.04.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|30.03.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|17.02.2018
|1' -54'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|54'
|13.02.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|17'
|02.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|20.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.01.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|22'
|01.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|26.12.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|09.12.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|02.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|70' 20'
|25.11.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|5:1
|Болтон (Болтон)
|21.11.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|17.11.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|04.11.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|31.10.2017
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:3
|Болтон (Болтон)
|28.10.2017
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|84'
|21.10.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.10.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|30.09.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|26.09.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.09.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.09.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|12.09.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|25.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|12.08.2017
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)