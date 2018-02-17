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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон: обзор матча 17 февраля 2018
Куинз Парк Рейнджерс
17.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
72'
Д. Линч
90+2'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Линч
Пас отдал
М. Смит
72'
54'
Красная карточка
М. Литтл
34'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
4-2-2-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
5
Онуоха
14
Робинсон
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
17
Смит
14
Вашингтон
3-2-2-2
13
Олнвик
31
Уитер
32
Бурк
33
Робинсон
2
Литтл
5
Биверс
20
Хенри
16
Вела
10
Амеоби
19
Уокер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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