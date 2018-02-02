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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бристоль Сити
Болтон - Бристоль Сити: обзор матча 02 февраля 2018
Болтон
02.02.2018, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
71'
С. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бристоль Сити
Желтая карточка
С. Амеоби
90'
+4
Желтая карточка
Д. Дерви
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
С. Амеоби
Пас отдал
Э. Робинсон
71'
62'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
6'
Желтая карточка
Д. Брайан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Бристоль Сити
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-2-2-2
13
Олнвик
2
Литтл
13
Дерик
33
Робинсон
5
Биверс
25
Дерви
16
Вела
20
Хенри
19
Уокер
10
Амеоби
3-3-2-2
15
Стил
3
Райт
44
Флинт
23
Брайан
7
Пак
8
Браунхилл
8
Смит
14
Рид
77
Кент
18
Дьедиу
35
Патерсон
Остались в запасе
Болтон
Бристоль Сити
33
Марк Ховард
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Болтон - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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