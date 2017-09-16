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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Болтон
Ипсвич Таун - Болтон: обзор матча 16 сентября 2017
Ипсвич Таун
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
48'
К. Скьюз
89'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Болтон
Желтая карточка
Д. Гарнер
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГолдрик
89'
82'
Желтая карточка
К. Нун
67'
Желтая карточка
Д. Уитер
48'
Желтая карточка
Г. Мадин
ГОЛ! 1:0!
К. Скьюз
Пас отдал
Д. МакГолдрик
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Йорфа
4
Чамберс
12
Спенс
6
Коннолли
30
Кенлок
18
Уорд
8
Скьюз
15
Адейеми
17
МакГолдрик
14
Гарнер
3-2-4-1
13
Олнвик
31
Уитер
32
Бурк
33
Робинсон
2
Литтл
5
Биверс
24
Каллен
68
Карачан
12
Нун
22
Мораиш
14
Мадин
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Болтон
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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