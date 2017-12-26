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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Болтон
Мидлсбро - Болтон: обзор матча 26 декабря 2017
Мидлсбро
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
49'
М. Брейтуэйт
67'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Болтон
88'
Желтая карточка
Д. Уитер
ГОЛ! 2:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Брейтуэйт
67'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
57'
51'
Желтая карточка
М. Биверс
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Д. Хаусон
49'
Желтая карточка
Д. Хаусон
33'
12'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Болтон
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-3-3
12
Рэндольф
29
Кристи
5
Шоттон
23
Гибсон
2
Фабио
19
Даунинг
16
Хаусон
7
Лидбиттер
27
Ассомбалонга
22
Брейтуэйт
45
Бэмфорд
4-4-2
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
31
Уитер
3
Тэйлор
16
Вела
15
Прэтли
12
Нун
20
Хенри
14
Мадин
10
Амеоби
Остались в запасе
Мидлсбро
Болтон
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Мидлсбро - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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