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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Халл Сити
Болтон - Халл Сити: обзор матча 01 января 2018
Болтон
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
20'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Халл Сити
Желтая карточка
А. Ле Фондре
90'
+3
Желтая карточка
Б. Олнвик
87'
80'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
78'
Желтая карточка
М. Доусон
71'
Желтая карточка
М. Хенриксен
Желтая карточка
Д. Вела
71'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
32
Бурк
33
Робинсон
5
Биверс
15
Прэтли
16
Вела
20
Хенри
14
Мадин
10
Амеоби
11
Бакли
3-2-3-2
1
МакГрегор
20
Доусон
6
Стюарт
23
Томори
34
Эйна
6
Гектор
36
Ирвин
21
Тораль
7
Хенриксен
20
Боуэн
12
Дико
Остались в запасе
Болтон
Халл Сити
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Болтон - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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