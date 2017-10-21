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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
Болтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 21 октября 2017
Болтон
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
22'
Д. Прэтли
78'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
78'
ГОЛ! 1:1!
И. Силла
Пас отдал
Л. Фримен
ГОЛ! 1:0!
Д. Прэтли
Пас отдал
Г. Мадин
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
31
Уитер
3
Тэйлор
15
Прэтли
20
Хенри
16
Вела
14
Мадин
10
Армстронг
10
Амеоби
4-3-2-1
12
Смитис
18
Мэннинг
6
Линч
15
Баптисте
21
Бидуэлл
21
Луонго
12
Макки
4
Сковен
22
Вшолек
15
Фримен
26
Силла
Остались в запасе
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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