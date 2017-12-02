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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Барнсли
Болтон - Барнсли: обзор матча 02 декабря 2017
Болтон
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 1
Завершен
Барнсли
20'
Г. Мадин
39'
Г. Мадин (П)
70'
М. Литтл
22'
Т. Брэдшоу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Барнсли
90'
+6
Желтая карточка
Э. Идом
Желтая карточка
Д. Прэтли
89'
89'
Желтая карточка
М. Тиам
ГОЛ! 3:1!
М. Литтл
Пас отдал
С. Амеоби
70'
60'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Д. Вела
60'
56'
Желтая карточка
Б. Поттс
Желтая карточка
К. Хенри
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Мадин
39'
Желтая карточка
С. Амеоби
37'
28'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
Пас отдал
М. Литтл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
33
Робинсон
32
Бурк
15
Прэтли
20
Хенри
16
Вела
14
Мадин
11
Бакли
10
Амеоби
3-3-1
29
МакКарти
5
Уилльямс
17
Идом
6
Линдсэй
7
Хэммилл
20
Монкур
44
Поттс
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Болтон
Барнсли
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Болтон - Барнсли
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
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