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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Рединг
Болтон - Рединг: обзор матча 21 ноября 2017
Болтон
21.11.2017, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
18'
Р. Бурк
23'
Д. Прэтли
76'
Л. Мур
83'
Л. Бакуна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Рединг
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Бакуна
Желтая карточка
Г. Мадин
80'
76'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мур
ГОЛ! 2:0!
Д. Прэтли
Пас отдал
Д. Вела
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бурк
Пас отдал
Д. Прэтли
18'
Желтая карточка
Э. Робинсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Рединг
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
32
Бурк
33
Робинсон
31
Уитер
15
Прэтли
20
Хенри
16
Вела
14
Мадин
10
Армстронг
10
Амеоби
4-5-1
31
Яаккола
6
Блэкетт
5
МакШейн
2
Гантер
26
Мур
16
Эдвардс
7
Беренс
14
Алуко
10
Бакуна
77
Барроу
8
Свифт
Остались в запасе
Болтон
Рединг
33
Марк Ховард
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Болтон - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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