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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Норвич Сити
Болтон - Норвич Сити: обзор матча 04 ноября 2017
Болтон
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
35'
Г. Мадин
40'
А. Армстронг
90+4'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Норвич Сити
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Джером
Желтая карточка
М. Биверс
85'
79'
Желтая карточка
М. Вранчич
Желтая карточка
Д. Уитер
78'
77'
Желтая карточка
К. Циммерманн
Желтая карточка
Д. Прэтли
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Г. Мадин
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
Пас отдал
Д. Прэтли
35'
Желтая карточка
К. Хенри
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
33
Робинсон
31
Уитер
15
Прэтли
20
Хенри
16
Вела
14
Мадин
10
Армстронг
10
Амеоби
3-3-1-1
1
Ганн
4
Циммерманн
5
Клозе
12
Пинту
6
Рид
14
Хулахан
13
Вилдсхут
10
Мэддисон
35
Джером
Остались в запасе
Болтон
Норвич Сити
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Болтон - Норвич Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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