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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Кардифф
Болтон - Кардифф: обзор матча 23 декабря 2017
Болтон
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
75'
Г. Мадин (П)
88'
Д. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Кардифф
ГОЛ! 2:0!
Д. Вела
Пас отдал
Г. Мадин
88'
Желтая карточка
Г. Мадин
87'
82'
Желтая карточка
Г. Халфорд
78'
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
77'
Желтая карточка
Л. Пелтье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мадин
75'
Желтая карточка
К. Хенри
61'
56'
Желтая карточка
Л. Дамур
Желтая карточка
Д. Прэтли
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Болтон
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-3
13
Олнвик
2
Литтл
5
Биверс
3
Тэйлор
31
Уитер
15
Прэтли
20
Хенри
16
Вела
14
Мадин
11
Бакли
10
Амеоби
3-2-4-1
13
Этеридж
12
Беннетт
45
Халфорд
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
30
Хойлетт
32
Роллс
20
Дамур
11
Мендес-Лэйнг
14
Богл
Остались в запасе
Болтон
Кардифф
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Болтон - Кардифф
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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