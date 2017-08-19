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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Дерби Каунти
Болтон - Дерби Каунти: обзор матча 19 августа 2017
Болтон
19.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
90+2'
Г. Мадин
8'
Д. Наджент
21'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:2!
Г. Мадин
90'
+2
79'
Желтая карточка
А. Уисдом
Желтая карточка
М. Биверс
57'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Наджент
Пас отдал
Д. Расселл
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Наджент
Пас отдал
М. Выдра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4-4-2
33
Ховард
32
Бурк
5
Биверс
3
Тэйлор
25
Дерви
22
Мораиш
15
Прэтли
24
Каллен
68
Карачан
10
Армстронг
14
Мадин
3-4-3
33
Карсон
14
Уисдом
36
Кио
33
Дэйвис
4
Джонсон
77
Расселл
29
Ольссон
23
Хаддлстоун
18
Вайманн
35
Наджент
11
Выдра
Остались в запасе
Болтон
Дерби Каунти
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Болтон - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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