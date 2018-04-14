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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Болтон
Барнсли - Болтон: обзор матча 14 апреля 2018
Барнсли
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Болтон
22'
Г. Гарднер
90+2'
О. МакБарни
82'
А. Ле Фондре (П)
85'
К. Нун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Болтон
Желтая карточка
Л. Линдсэй
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Мур
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Нун
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ле Фондре
81'
Желтая карточка
Д. Прэтли
Желтая карточка
О. МакБарни
81'
Желтая карточка
Д. Монкур
79'
59'
Желтая карточка
М. Биверс
Желтая карточка
Г. Гарднер
57'
55'
Желтая карточка
С. Амеоби
Желтая карточка
К. Мур
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гарднер
22'
13'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Барнсли
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
3
Фрайерс
6
Линдсэй
17
Идом
5
Джексон
44
Поттс
20
Монкур
20
Гарднер
7
Хэммилл
19
Мур
9
МакБарни
3-2-3-2
13
Олнвик
2
Литтл
32
Бурк
5
Биверс
33
Робинсон
31
Уитер
20
Хенри
22
Мораиш
15
Прэтли
19
Ле Фондре
10
Амеоби
Остались в запасе
Барнсли
Болтон
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Барнсли - Болтон
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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