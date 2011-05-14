Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флориан Хеллер - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1982 (44), Розенхайм
#16 | Нападающий
179 см | 75 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
19
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 1
14.05.2011
Санкт-Паули
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 3
07.05.2011
Майнц
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
1' - 67'
59'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 0
24.04.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
1 : 0
15.04.2011
Боруссия М
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
2 : 0
09.04.2011
Майнц
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
1 : 1
02.04.2011
Фрайбург
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
1 : 1
19.03.2011
Майнц
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 1
13.03.2011
Байер
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
2 : 4
06.03.2011
Майнц
82' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 2
26.02.2011
Майнц
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 3
19.02.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
4 : 2
13.02.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 1
05.02.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
29.01.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
0 : 1
22.01.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 0
15.01.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 1
12.12.2010
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
37' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 3
20.11.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
0 : 1
13.11.2010
Ганновер-96
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1 : 0
06.11.2010
Майнц
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
0 : 1
16.10.2010
Гамбург
1' - 30'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
4 : 2
02.10.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бавария
1 : 2
25.09.2010
Майнц
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 0
21.09.2010
Кельн
1' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 2
18.09.2010
Майнц
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 1
12.09.2010
Кайзерслаутерн
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3 : 4
28.08.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2 : 0
22.08.2010
Штутгарт
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
1
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+