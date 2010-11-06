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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 06 ноября 2010
Фрайбург
06.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
64'
П. Сиссе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
Замена
Д. Серейниг
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
П. Сиссе
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
М. Калиджиури
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сиссе
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Путило
Желтая карточка
А. Путило
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Аллагуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-5-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
23
Шустер
19
Уильямс
14
Путило
16
Макиади
6
Абдессадки
10
Розенталь
61
Сиссе
4-5-1
28
Веткло
28
Фукс
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
20
Шюррле
8
Полански
14
Кархан
33
Калиджиури
90
Холтби
9
Аллагуи
6
Абдессадки
35
Серейниг
35
Серейниг
6
Абдессадки
61
Сиссе
20
Калиджиури
20
Калиджиури
61
Сиссе
14
Путило
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Путило
33
Калиджиури
16
Хеллер
16
Хеллер
33
Калиджиури
8
Полански
23
Иваншиц
23
Иваншиц
8
Полански
9
Аллагуи
11
Салаи
11
Салаи
9
Аллагуи
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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