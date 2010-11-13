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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 13 ноября 2010
Майнц
13.11.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер-96
44'
С. Пинту
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
+1
Замена
А. Лала
️️️️
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Шахед
Замена
М. Форсселл
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
С. Шахед
️️️️
К. Рауш
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Х. Бабангида
Вторая желтая
С. Черундоло
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Б. Свенссон
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 0:1!
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
89
Харуна Бабангида
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-3-2-1
28
Веткло
28
Фукс
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
14
Кархан
90
Холтби
19
Сото
23
Иваншиц
89
Бабангида
11
Салаи
4-3-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
19
Шульц
5
Эггиманн
15
Джакпа
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
2
Свенссон
16
Хеллер
16
Хеллер
2
Свенссон
90
Холтби
20
Шюррле
20
Шюррле
90
Холтби
89
Бабангида
9
Расмуссен
9
Расмуссен
89
Бабангида
34
Рауш
23
Шахед
23
Шахед
34
Рауш
11
Конан
68
Лала
68
Лала
11
Конан
13
Шлаудрафф
18
Форсселл
18
Форсселл
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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