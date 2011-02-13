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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 13 февраля 2011
Кельн
13.02.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Майнц
3'
Л. Подольски
43'
М. Новакович
55'
Л. Подольски
60'
М. Новакович
31'
С. Аллагуи
89'
П. Слискович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
ГОЛ! 4:2!
П. Слискович
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Т. Ялчин
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
С. Пешко
Замена
Э. Сото
️️️️
Л. Холтби
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
Замена
П. Слискович
️️️️
М. Фатхи
ГОЛ! 4:1!
М. Новакович
ГОЛ! 3:1!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Пешко
Замена
Пети
️️️️
А. Матушик
Замена
К. Пеццони
️️️️
Ю. Мохамад
ГОЛ! 2:1!
М. Новакович
Желтая карточка
Л. Холтби
ГОЛ! 1:1!
С. Аллагуи
Желтая карточка
А. Матушик
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
21
Пешко
13
Ланиг
8
Матушик
17
Клеменс
10
Подольски
18
Новакович
3-2-4-1
33
Мюллер
30
Фатхи
4
Новески
26
Бунгерт
28
Фукс
8
Забавник
20
Шюррле
33
Калиджиури
23
Иваншиц
90
Холтби
9
Аллагуи
10
Подольски
24
Ялчин
24
Ялчин
10
Подольски
0
Мохамад
17
Пеццони
17
Пеццони
0
Мохамад
8
Матушик
8
Пети
8
Пети
8
Матушик
90
Холтби
19
Сото
19
Сото
90
Холтби
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
30
Фатхи
25
Слискович
25
Слискович
30
Фатхи
Остались в запасе
Кельн
Майнц
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
34
Адиль Чихи
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн Энерги
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