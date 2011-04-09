Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 09 апреля 2011
Ганновер-96
09.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
45'
Д. Я Конан (П)
59'
С. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
Замена
А. Лала
️️️️
С. Пинту
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Д. Я Конан
Замена
Карлитуш
️️️️
К. Рауш
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
С. Аллагуи
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 2:0!
С. Пинту
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Фатхи
Красная карточка
Н. Новески
Желтая карточка
Б. Свенссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Ю. Полански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
3-2-4-1
33
Мюллер
4
Новески
26
Бунгерт
2
Свенссон
27
Кирхгофф
30
Фатхи
20
Шюррле
90
Холтби
8
Полански
33
Калиджиури
9
Аллагуи
18
Пинту
68
Лала
68
Лала
18
Пинту
11
Конан
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
11
Конан
34
Рауш
10
Карлитуш
10
Карлитуш
34
Рауш
9
Аллагуи
16
Хеллер
16
Хеллер
9
Аллагуи
20
Шюррле
31
Риссе
31
Риссе
20
Шюррле
30
Фатхи
19
Сото
19
Сото
30
Фатхи
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+