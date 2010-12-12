Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 12 декабря 2010
Майнц
12.12.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
31'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Желтая карточка
Ю. Полански
+2
Замена
Ж. Матип
️️️️
А. Учида
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Н. Новески
Пенальти не реализован!
А. Шюррле
Замена
К. Пападопулос
️️️️
П. Клюге
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Риссе
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Э. Сото
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Эду
Замена
Эду
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Рауль
Желтая карточка
К. Веткло
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
31
Марсель Риссе
ПВ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-2-3-1
28
Веткло
28
Фукс
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
8
Полански
19
Сото
20
Шюррле
23
Иваншиц
31
Риссе
9
Аллагуи
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
8
Фарфан
24
Клюге
11
Ракитич
14
Хурадо
7
Рауль
21
Хунтелаар
31
Риссе
90
Холтби
90
Холтби
31
Риссе
19
Сото
33
Калиджиури
33
Калиджиури
19
Сото
23
Иваншиц
11
Салаи
11
Салаи
23
Иваншиц
24
Клюге
14
Пападопулос
14
Пападопулос
24
Клюге
2
Учида
32
Матип
32
Матип
2
Учида
14
Хурадо
16
Эду
16
Эду
14
Хурадо
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Майнц - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Майнц
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+