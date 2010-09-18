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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 18 сентября 2010
Вердер
18.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
54'
М. Риссе
59'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Калиджиури
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Н. Бунгерт
Замена
Весли
️️️️
М. Арнаутович
Замена
С. Вагнер
️️️️
Т. Боровски
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
П. Пасанен
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Калиджиури
Замена
А. Шюррле
️️️️
А. Салаи
ГОЛ! 0:1!
М. Риссе
Желтая карточка
Т. Боровски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Тим Боровски
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
11
Адам Салаи
ЛП
14
Мирослав Кархан
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Юджен Полански
ПП
31
Марсель Риссе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
16
Сильвестр
8
Пасанен
4
Предль
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
6
Боровски
22
Марин
9
Алмейда
7
Арнаутович
4-1-4-1
28
Веткло
26
Бунгерт
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
14
Кархан
8
Полански
33
Калиджиури
90
Холтби
11
Салаи
31
Риссе
8
Пасанен
44
Баргфреде
44
Баргфреде
8
Пасанен
7
Арнаутович
11
Весли
11
Весли
7
Арнаутович
6
Боровски
2
Вагнер
2
Вагнер
6
Боровски
26
Бунгерт
16
Хеллер
16
Хеллер
26
Бунгерт
11
Салаи
20
Шюррле
20
Шюррле
11
Салаи
33
Калиджиури
19
Сото
19
Сото
33
Калиджиури
Остались в запасе
Вердер
Майнц
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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