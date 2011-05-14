Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Санкт-Паули
Майнц - Санкт-Паули: обзор матча 14 мая 2011
Майнц
14.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
58'
А. Шюррле (П)
82'
С. Аллагуи
42'
М. Леманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Санкт-Паули
Замена
П. Филипович
️️️️
Д. Даубе
ГОЛ! 2:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
М. Риссе
Желтая карточка
М. Эгер
Замена
М. Эгер
️️️️
Ф. Морена
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Ф. Лехнер
️️️️
Я. Калла
Желтая карточка
Ф. Брунс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шюррле
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ф. Хеллер
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Н. Новески
ГОЛ! 0:1!
М. Леманн
Пас отдал
М. Эбберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
3-2-4
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
27
Кирхгофф
30
Фатхи
16
Хеллер
90
Холтби
20
Шюррле
19
Сото
23
Иваншиц
4-3-1-2
18
Кесслер
26
Гюнеш
16
Торандт
4
Морена
27
Калла
33
Леманн
7
Даубе
31
Бартельс
8
Брунс
9
Эбберс
10
Крузе
4
Новески
33
Калиджиури
33
Калиджиури
4
Новески
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
16
Хеллер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
16
Хеллер
27
Калла
2
Лехнер
2
Лехнер
27
Калла
4
Морена
14
Эгер
14
Эгер
4
Морена
7
Даубе
5
Филипович
5
Филипович
7
Даубе
Остались в запасе
Майнц
Санкт-Паули
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
19
Бенедикт Пликетт
ВР
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Майнц - Санкт-Паули
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Санкт-Паули
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+